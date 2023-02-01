رائدات أعمال صنعن التاريخ بعلامات تجارية شرق أوسطية

النهار Plus

أسست سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، علامات تجارية في قطاعات اقتصادية مختلفة، لم تحظَ بشهرة عالمية واسعة فحسب، بل تصدرت سباق الريادة في القطاعات التي تستهدفها.

بذلك تسلط قائمة فوربس الشرق الأوسط «30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022» الضوء على علامات تجارية انطلقت من 6 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تتصدرها دولة الإمارات بـ13 علامة تجارية، تليها مصر بـ8 علامات، ثم لبنان بـ5 علامات. كما تضم القائمة سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات.

وقد ظهر عدد من العلامات التجارية شرق الأوسطية في العديد من المحافل والأحداث العالمية، إذ ارتدت باريس هيلتون تصميمًا من دار مصممة الأزياء العمانية ريان السليماني (Atelier Zuhra) في حفل غرامي عام 2022. وجاءت هدى قطان ضمن قائمة فوربس للسيدات العصاميات في أمريكا عام 2021.

بينما تتناول قائمتنا «20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022» السيدات المؤسِّسات والمشاركات في إطلاق منصات وتطبيقات تكنولوجية تعد الأكثر نجاحًا في المنطقة. ويركز تصنيف هذا العام على مجموعة متنوعة من السيدات من 17 جنسية مختلفة، يعملن في 13 قطاعًا، تنشط أعمالهن في الإمارات من خلال 13 علامة تجارية، تليها مصر والسعودية بعلامتين تجاريتين لكل منهما.

في حين تقود بعض هذه الشركات النظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة، مثل (iMile) للخدمات اللوجستية التي شاركت في تأسيسها ريتا هوانغ زهين، حيث جمعت الشركة تمويلات إجمالية بقيمة 50 مليون دولار، مما جعلها تاسع أكثر شركة ناشئة تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2021. كذلك لفتت شركات أخرى أنظار المستثمرين الدوليين والإقليميين للاستحواذ عليها، مثل شركة (Mumzworld) التي أسستها منى عطايا ولينا خليل، وشركة (Spotii) لمؤسستها أنوشا أحمد إقبال، لتعدا من أهم صفقات التخارج لشركات أسسها رواد أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عام 2021.

المنهجية:

لإعداد القائمتين، جُمعت البيانات الخاصة بالشركات، والعلامات التجارية التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بالاعتماد على المعايير الآتية:

• المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية

• عدد الدول التي تنشط فيها العلامة التجارية

• عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

• التغطية الإعلامية

• أعوام الخبرة

• بالنسبة للعلامات التجارية التكنولوجية، كان المعيار هو حجم جولات التمويل والإيرادات

• نقاط تحريرية

أبرز العلامات التجارية في الإمارات

وتطرقت القائمة إلى أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأشارت إلى العديد من النساء اخترن قيادة شركاتهن من الإمارات؛ نظراً لتوفير النظام البيئي اللازم للشركات الناشئة.

تصدرت الصينية ريتا هوانغ زهين القائمة من خلال شركتها «iMile» للخدمات اللوجستية بتواجدها في الإمارات، حيث وصل إجمالي قيمة التمويلات لها نحو 50 مليون دولار، الأمر الذي جعلها 9 أكثر شركة ناشئة تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2021.

بينما خطفت كل من منى عطايا ولينا خليل- ذات جنسيتي «فلسطين - بريطانيا»- أنظار المستثمرين الدوليين والإقليميين من خلال علامتهن التجارية «Mumzworld» في الإمارات والتي تقدم أكثر من 300 ألف منتج للأمهات والأطفال.

وكذلك تحتضن الإمارات شركة «Spotii» للباكستانية أنوشا أحمد إقبال؛ التي تهدف إلى توفير حلول دفع للعلامات التجارية في قطاعات الأزياء والجمال ونمط الحياة.

علامات تجارية شرق أوسطية تتصدر المحافل الدولية

يذكر أنه من أبرز العلامات التجارية بشكل عام دار الأزياء «Atelier Zuhra» المملوك لمصممة الأزياء العمانية ريان السليماني التي صممت تصميماً للنجمة العالمية باريس هيلتون في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2022.

نساء من السعودية يصنعن التاريخ بعلامات تجارية مرموقة

وذكرت المجلة نساء السعودية في قائمتها، حيث احتلت لطيفة التميمي صاحبة العلامة التجارية «Gathern»، التي أسستها في عام 2017 ومقرها في السعودية، هذه العلامة تقع ضمن قطاع العقارات والإيجارات.

التميمي هي الرئيسة التنفيذية لمنصة التأجير الخاصة ببيوت العطلات، لديها أكثر من 26.5 ألف عقار في أكثر من 175 مدينة ومحافظة في المملكة السعودية، كما حصلت على 6 ملايين دولار كتمويل لها في مايو 2021. وفي أبريل الماضي أغلقت الشركة جولة تمويلية ما قبل الفئة ب، بالإضافة إلى إعلان شراكة مع شركة محمد ومصعب عبد الله العجلان الاستثمارية.

أما السيدة السعودية الثانية في هذه القائمة هي أفنان شربيني، في المركز الـ 20، وهي صاحبة العلامة التجارية «Sabbar» لحلول التوظيف، تم تأسيسها في السعودية بعام 2019. وتتخصص هذه المنصة في التوظيف عن الطلب في الوظائف ذوي الياقات الزرقاء في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

