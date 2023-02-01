5 نساء صاعدات في مجال الأعمال

النهار Plus

هناك عدد متزايد من النساء في الأعمال التجارية في عالمنا اليوم. يزداد عدد رائدات الأعمال اللواتي بدأن في تبني مسار الأعمال التجارية بشكل يومي. يوجد الآن عدد أكبر من النساء العاملات في مجال الأعمال التجارية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العالم، خاصة الآن بعد أن أصبحت العديد من المؤسسات والمنظمات منطلقات من أجل المساواة في الحقوق، مع تزايد عدد النسويات والناشطات في مجال حقوق المرأة يوميًا لمساعدة رائدات الأعمال لتحمل المسؤولية وبناء الإمبراطوريات. يتغير المجتمع لصالح المزيد من النساء اللائي يعتنقن الأعمال والعدد المتزايد من الفرص المخصصة للنساء. هؤلاء سيدات في مجال الأعمال يجب الانتباه له هذا العام.

# 1. إميلي فايس:

كيف نقلت إميلي فايس شغفها بالتدوين إلى أكثر من شركة تبلغ قيمتها مليار دولار أمر يستحق المحاكاة في عالم الأعمال. هذا يجعلها فريدة من نوعها بين العديد من النساء الأخريات في مجال الأعمال. قد لا تكون من بين أقوى 100 امرأة في مجال الأعمال التجارية ولكن بالطريقة التي تسير بها، يجب أن ننتبه لها هذا العام كواحدة من أفضل رائدات الأعمال.

# 2. ميلاني بيركنز:

لدى الشركة 10 ملايين مستخدم في 179 دولة وتقوم بإنشاء 10 تصميمات عبر موقعها على الإنترنت كل ثانية. ليس سيئًا بالنسبة إلى شركة نشأت في صالة منزل والدة ميلاني في بيرث.

كان هذا في عام 2006 عندما كانت ميلاني تبلغ من العمر 19 عامًا طالبة تجارة واتصالات في جامعة أستراليا الغربية. في ذلك الوقت، قالت إنها شعرت بالإحباط بسبب المدة التي استغرقتها لتعلم كيفية استخدام معظم برامج التصميم السائدة. «قد يستغرق الأمر فصلًا دراسيًا كاملاً لتعلم الأساسيات»، كما تقول. «حتى أبسط المهام، مثل تصدير ملف PDF عالي الجودة، يمكن أن تستغرق 22 نقرة.» مثل إحدى السمات الموجودة في رائدات الأعمال وهي إيجاد مشكلة وبناء حل، فعلت ميلاني ذلك بالضبط.

# 3. جيسي جينيه

في سن 16، بدأت جيسي جينيه في صنع القمصان في قبو والديها في ديترويت. تعمل Genet Apparel في مجال الأعمال منذ ثلاث سنوات. انتقل جينيه بعد ذلك إلى لوس أنجلوس وحصل على درجة البكالوريوس في تصميم المنتج. وقد أعدها هذا في رحلتها للانضمام إلى رائدات أعمال أخريات.

4. تارا فيلا دوروتوي:

هي محامية نيجيرية المولد أصبحت رائدة أعمال التجميل والمكياج الرائدة في إفريقيا. واحدة من أقوى وأغنى النساء في مجال الأعمال في نيجيريا. بدأت تارا التي تبلغ من العمر 20 عامًا، من غرفة معيشتها. كان هذا خلال أيام دراستها الجامعية في عام 1998. وقد انتقلت منذ ذلك الحين لإطلاق أول دليل على الإطلاق لفساتين الزفاف في نيجيريا في عام 1999. وفي عام 2004، افتتحت أكاديمية التجميل الرائدة في البلاد. اليوم، لدى تارا أكثر من 3,000 ممثل منتشرين في جميع أنحاء نيجيريا و 14 متجرًا باسمها. إنها مكرسة بثبات لتحقيق رؤيتها لبناء شركة تجميل محترمة عالميًا من أصل أفريقي. لا تزال تارا نموذجًا يحتذى به ومرشدة لفناني المكياج وأصحاب أعمال التجميل الطموحين في جميع أنحاء إفريقيا.

5. دنايكي

دنايكي، وهي واحدة من أكثر رائدات الأعمال رواجًا في نيجيريا، لم تعرف الآن ماذا تفعل في حياتها بعد أن انسحبت من المدرسة في عامها الثاني. ومع ذلك، أقنعتها والدة نايكي بالعمل معها. في ذلك الوقت، كانت والدتها تمتلك علامة أزياء متنامية، Betti O. تشتهر Betti O بتصميم الملابس ذات النسيج المحلي، Adire لكل من الرجال والنساء.

أثناء وجودهم في Betti O، قدموا أنماط صباغة ملونة يمكن استخدامها في تصميمات مختلفة من قبل الأشخاص المهتمين بالموضة والمتبنين الأوائل. بعد بضعة أشهر من ذلك، اكتشفت نايكي أنها استمتعت بما كانت تفعله وعملت مع والدتها حتى تزوجت. بعد أن تزوجت ولديها أطفال، قررت أن تكون أمًا وربة منزل لقضاء بعض الوقت مع أطفالها.

