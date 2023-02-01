سماح.. بين «منطقة آمنة» و«غرفة 13»

النهار Plus

تستعد الفنانة سماح في المشاركة مع اسرة مسرحية «غرفة 13» التي سوف تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض وتأتي تلك المشاركة مع عدد من النجوم منهم عبدالناصر الدرويش واحمد العونان ويوسف الحشاش وحسين المهدي واخرون، وتمزج مسرحية «غرفة 13» قصة الرعب مع الكوميديا وتأخذنا لجانب آخر من المسرح العربي وتندرج المسرحية ضمن العديد من المسرحيات والفعاليات الترفيهية المنوعة التي تقام على مدار العام ضمن أنشطة تقويم الرياض.

من جانب اخر شاركت سماح في مسلسل «منطقة آمنة» وتقع احداثها في 30 حلقة بواقع 6 قصص مختلفة، من إخراج حسين دشتي وتأليف مجموعة كتاب، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم بثينة الرئيسي وحمد العماني وعبدالله التركماني واحمد بن حسين وفيصل العميري وحصة النبهان وعلي الحسيني وشوق وراندا وعلي كاكولي وإيمان الحسين.

ويعتبر العمل تجربة مختلفة وهي خماسيات درامية ومن المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل وهو من إنتاج «تربل ون» والعمل يتناول مواضيع واقعية نعاني منه في مجتمعنا الخليجي والعربي وهو الانفصال بكل انواعه، سواء بين الازواج او ابتعاد الابناء عن ذويهم، ويطرح خلال المسلسل 6 أفكار بشكل جديد مع نخبة كبيرة من الفنانين.

ومن المقرر ايضا ان تشارك في مسرحية «موجب» التي ستعرض خلال عيد الفطر السعيد القادم بعد النجاح الذي حققه خلال المواسم الماضية.

