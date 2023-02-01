ملك قورة.. ملكة «الإطلالات الأنيقة»

النهار Plus

في سن صغيرة دخلت الفنانة ملك قورة، عالم الفن، وهي طفلة لم تقفز عتبة عامها السابع بعد، غير أن «ملك» التي احتفلت في الحادي عشر من يناير الجاري بذكري «يوم ميلادها»، 11 يناير 1993، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تصنع مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة، سواء في الدراما التلفزيونية أو عالم السينما.

«ملك»، ولدت لأسرة فنية، والدها رجل الأعمال محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير مني، واختيرت للمشاركة في «برامج الأطفال»، ومنها برنامج «يلا بينا» وشاركت في تقديم الأغاني في المهرجانات، وانتقلت لعالم التمثيل وقدمت العديد من الأدوار في الأفلام والمسلسلات.

خلال مسيرتها الفنية، قدمت مجموعة من البرامج منها «البرامج التعليمية باللغة الإنكليزية» لطلبة المدارس على القنوات التعليمية، وكانت أصغر مقدمة لبرامج تعليمية باللغة الإنكليزية في مصر، وشاركت في العديد من المسلسلات، ففي عام 2005 لعبت مع شقيقتها «مريم قورة»، بطولة فيلم «غاوي حب».

