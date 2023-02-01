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نانسي عجرم طرحت كليب «بدي حدا حبو»

نهى أحمد حنيفة
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الأربعاء 01 فبراير 2023

طرحت النجمة نانسي عجرم كليب أغنية «بدي حدا حبو» عبر قناتها على يوتيوب، من ألبوم «نانسي 10» الذي أصدرته في الحادي والعشرين من يونيو 2021، وذلك مع اقتراب عيد الحب الذي يصادف يوم الرابع عشر من فبراير المقبل. أغنية «بدي حدا حبو» من كلمات أحمد ماشي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.
وحملت الأغنية توقيع المخرج سمير سرياني الذي أخذ الجمهور برحلة بين الواقع والخيال، وذلك بعدما راحت نانسي تتخيّل أنّها مع حبيبها، لكن على أرض الواقع تعيش وحدة مظلمة.
ودخلت في تجسيد الشخصيّة حتى النهاية، فظهرت متمكّنة ومتأثرة ومقدمة كافة أحاسيسها ضمن لقطات رومانسية مميزة. وحازت الأغنية إعجاب جمهور نانسي الذي أشاد بكلمات ولحن الأغنية. وكانت نانسي عجرم كتبت في ترويجها للأغنية على إنستغرام «قرّب عيد الحب.. متحمسين؟».


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