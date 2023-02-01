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أصالة تستعد لإحياء أمسية من أجمل الأمسيات في دبي

نهى أحمد حنيفة
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الأربعاء 01 فبراير 2023

تستعد الفنانة أصالة لإحياء أمسية من أجمل أمسيات دبي بتنظيم بست مومنتس اي?ينتس - الشركة الإماراتية الرائدة بحفلاتها المميزة، بتاريخ 11 فبراير 2023 في كوكا كولا أرينا.
سطع نجم الفنانة أصالة منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال. توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.


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