نسرين طافش: ابتعدوا عن السوشيال ميديا

النهار Plus

تنصح النجمة نسرين طافش بالابتعاد عن السوشيال ميديا وتجربة ما يطلق عليه اسم «الخلوة الروحية»، وهي عبارة عن خلوة للنفس فقط؛ إذ قالت «الخلوة لها شروط، منها الامتناع عن الكلام، حيث يمكن الاستعانة بالإشارة أو الكتابة عند الضرورة، وإلغاء كل المشتتات لمدة 3 أيام مثل الهاتف، والسوشيال ميديا والتلفزيون، كما يمكن أن تكتفوا بقراءة كتاب أو سماع الموسيقى والتأمل».

وتستعد الفنانة نسرين طافش لعرض فيلمها الجديد «أخي فوق الشجرة»، الذي يجمعها بالفنان رامز جلال، وتشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن المقرر أن يعرض العمل في السينمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويدور فيلم «أخي فوق الشجرة» في إطار كوميدي، حول الشاب ا?نطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن مجيء توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده يقلب حياته رأسا على عقب.

