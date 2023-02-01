جنيفر أنيستون تعود لبطولة «Murder Mystery 2»

النهار Plus

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي للجزء الثاني من فيلم الكوميديا البوليسي التشويقي «Murder Mystery» والذي يقوم ببطولته كل من آدم ساندلر وجنيفر أنيستون وسيعرض في 31 مارس المقبل.

يبدو أنهما مستعدان للقيام ببعض الأعمال البوليسية في المقطع الدعائي لفيلمهما القادم على Netflix. في الجزء الأول الذي حقق نجاحاً غير متوقع لمنصة البث العملاقة، لعب ساندلر وآنيستون دور زوجين كانا يعملان شرطياً ومصففة شعر ويجدان أنفسهما وسط مجموعة من الجرائم خلال رحلة على يخت.

في الجزء الثاني، ارتقيا إلى مستوى كونهما محققين خاصين يديران وكالتهما الخاصة، وفقًا لـ Netflix. يتابعهما الفيلم وهما يحاولان استعادة صديقهما المهراجا بعد اختطافه في حفل زفافه في الهند.

على صعيد آخر وبعد انتشار خبر تعاون جديد بين أنيستون وجوليا روبرتس في فيلم كوميدي لم تعرف تفاصيله بعد، تصدر اسمهما التريند العالمي ومحركات البحث على مواقع التواصل.

