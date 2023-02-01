ثراء جبيل بمسلسلين في السباق الرمضاني المقبل

النهار Plus

تشارك الفنانة ثراء جبيل في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسلين «سوق الكانتو» و«تحت الوصاية».

«سوق الكانتو» من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم فتحي عبدالوهاب، ومي عزالدين، وأحمد جمال سعيد، وآخرون.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في فترة زمنية قديمة تعود إلى حقبة العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ويكشف طبيعة الحياة في منطقة وسط البلد في هذه الفترة خاصة في «سوق الكانتو».

وتجسد ثراء دور شقيقة الفنان أمير كرارة الذي يقوم بدور بائع في السوق، وسرعان ما يتحول إلى بلطجي، يقوم بجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة وسط البلد.

وقالت ثراء إن هذا العمل يعد التعاون الثاني مع المخرج حسين المنباوي بعد مسلسل «آخر دور»، وإنها تجسد دور فتاة تدعى «عائشة» التي تسكن في حي شعبي، وتنشأ علاقة حب بينها وبين الفتوة «علوان» الذي يقدم دوره أحمد خالد صالح.

