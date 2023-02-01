loader

النهار Plus

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ثراء جبيل بمسلسلين في السباق الرمضاني المقبل

نهى أحمد حنيفة
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 01 فبراير 2023

تشارك الفنانة ثراء جبيل في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسلين «سوق الكانتو» و«تحت الوصاية».
«سوق الكانتو» من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم فتحي عبدالوهاب، ومي عزالدين، وأحمد جمال سعيد، وآخرون.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في فترة زمنية قديمة تعود إلى حقبة العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ويكشف طبيعة الحياة في منطقة وسط البلد في هذه الفترة خاصة في «سوق الكانتو».
وتجسد ثراء دور شقيقة الفنان أمير كرارة الذي يقوم بدور بائع في السوق، وسرعان ما يتحول إلى بلطجي، يقوم بجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة وسط البلد.
وقالت ثراء إن هذا العمل يعد التعاون الثاني مع المخرج حسين المنباوي بعد مسلسل «آخر دور»، وإنها تجسد دور فتاة تدعى «عائشة» التي تسكن في حي شعبي، وتنشأ علاقة حب بينها وبين الفتوة «علوان» الذي يقدم دوره أحمد خالد صالح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة