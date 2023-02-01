مُلتقى التميز والإبداع العربي.. نسخة أولى بـ«خبرة كبيرة»

النهار Plus

«ولد كبيرًا»، الوصف الأقرب الذي تناقله ضيوف النسخة الأولى لملتقى التميز والإبداع العربي، في ظل الاحترافية التي تعاملت بها إدارة الملتقى مع النسخة الأولى، والدقة التي ظهرت بها فعالياته، ليس هذا فحسب، لكن جاء «تكريمات الملتقى» لنجوم الصف الأول في التمثيل والغناء لتؤكد أن ملتقى التميز والإبداع العربي حجز له موقعًا مهمًا على خريطة الفعاليات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت، مساء الجمعة الماضي، الدورة الأولى لملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة داليا مدبولي، في أحد فنادق التجمع الخامس، بالعاصمة المصرية (القاهرة) تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم أبو ذكري وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزارة الثقافة المصرية.

وشهد الملتقى تكريم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، وتكريم بعض المبدعين والمتميزين في شتى المجالات والتخصصات، هذا إلى جانب حضور عدد من نجوم الفن منهم المطرب حكيم، الفنانة وفاء عامر، الفنانة أروى جودة، الفنانة مي سليم، الفنانة نيكول سابا، الفنانة دنيا عبد العزيز، الملحن عمرو مصطفى.

«بسم الله الرحمن الرحيم دي البداية ولسه كتير والحمدلله»، جملة اختارها الملحن عمرو مصطفى، ليبدأ بها حديثه بعد تكريمه في النسخة الأولى لملتقى التميز والإبداع العربي، معربًا عن سعادته بهذا الصرح الكبير، وتوجه بالشكر للقائمين على الملتقى، معلقًا: «المهرجان تحفة، وعايز أشكر كل القائمين عليه وعايز وزارة الثقافة واتحاد المنتجين العرب، بشكرهم على التكريم ده لأنه مش تكريم عادي ده تكريم دولة».

يشار هنا إلى أن الملحن عمرو مصطفى نال الجائزة عن مجمل أعماله وأغانيه التي طرحها خلال عام 2022، لكونهُ أحد المطربين القلائل الذين حققت جميع أغانيهم شهرة واسعة في الوطن العربي وكانت «تريند» عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدى «مصطفى» الجائزة لزوجته، وذلك من خلال صورة وضعها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» علق عليها قائلا: «أحب اهدي هذا التكريم لزوجتي الغالية كأفضل مطرب لعام 2022 شكرا يا غالية».

وإلى جانب الملحن عمرو مصطفى، حرص المهرجان على تكريم مجموعة من الفنانين والمطربين أبرزهم، نسرين طافش، مي سليم، وفاء عامر، هاني رمزي، مصطفى شعبان، نيكول سابا، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمود عمرو محمود ياسين، وغيرهم من الفنانين.

