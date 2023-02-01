الأخضر بدرجاته والروز والبرتقالي الغامق «تريندي» للسواريهات هذا العام

النهار Plus

كل موسم تتغير الكثير من خطوط الموضة العالمية لكن هناك اتجاهات تميز كل موسم عن الآخر ومصمم الأزياء المحترف هو من يتعامل من خلالها، فيحافظ على مواكبة الخطوط العالمية ويضع بصمته الخاصة ليصبغها بالطابع العربي المميز الذي يتفق مع الاتجاهات العالمية.

هذا ما أكده مصمم الأزياء العالمي محمود غالي والذي أطلق مؤخرا مجموعته لشتاء وربيع 2023-2024

حيث تألق خلال تصميماته المميزة والمتنوعة للسواريه ما بين ألوان جريئة وصارخة وموديلات أنيقة ومبهرة جاءت كلها (تريندى) لتجذب مختلف الأذواق.

فالفساتين السواريه عند غالي تعتمد على الإبهار والفخامة في التصميم وتعتمد على اختيار نوع قماش ملائم للموديل مما يجعل الفستان متكامل.

حيث يعمل المصمم المحترف على الدمج بين ألوان الأقمشة حتى تعطى لمن ترتدي أناقة مميزة بدون تكلف...

غالي أكد أن أكثر الألوان الدارجة هذا العام هو الأخضر الفاتح والأخضر الجنزارى والروز الفاتح والبرتقالي والغامق والبني والكحلي والموف والذهبي.

الأقمشة أيضا تختلف من عام لعام وتغلب الأقمشة الثقيلة على موضة هذا العام..

أيضا الجلد لايزال موضة مستمرة لعام 2024 وقد بدأت من الأعوام السابقة وتجد صدى كبيراً خاصة لصغار السن حيث يتم دمج الجلد مع خامات أخرى كالقطيفة والشامواه والذي سيعود بقوة في السواريه.

غالي أكد انه يتم التحضير لعرض أزياء جديد بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي وسيكون مفاجأة لكل المهتمين بالموضة...

الجدير بالذكر أن أهم ما يميز تصميمات غالي هو انه يرسمها ويصممها وينفذها من الألف للياء، ودائما يمزج الأقمشة معًا لعمل تصميم مختلف غير متوقع، وقد اشتهر بتصميمه لفستان زفاف جمع بين الساتان والجلد ولاقى استحسانا كبيرا...ليحقق شهرة بعدها ويحفر اسمه بين مصممي الأزياء في مصر.

