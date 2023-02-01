سابالينكا.. الخطوة الأولى في الألقاب الكبرى

النهار Plus

خطت البيلاروسية أرينا سابالينكا، أولى خطواتها في الالقاب الكبرى بفوزها بأول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها السبت الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25، 4-6، 6-3 و6-4. وجاءت المباراة النهائية لتختتم اسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

ومع وشم رأس النمر على ساعدها، ترمز سابالينكا إلى القوّة في ملاعب التنس، لكنها احتاجت إلى سنوات لترويض مشاعرها وتوترها في الطريق نحو احراز أول لقب كبير في مسيرتها. ووُلدت سابالينكا قبل 24 سنة في مينسك واستهلت ممارسة التنس بعمر السادسة، وعن طريق الصدفة، عندما كانت تمرّ بجانب ملاعب الكرة الصفراء وهي في سيارة والدها لاعب الهوكي. وخاضت التجربة، لكن ذكرياتها عن أولى المباريات الاحترافية التي شاهدتها تبدو مشوّشة. وتروي اللاعبة البالغ طولها 1.82 م «اتذكر بصعوبة مباراة بين كيربر وسيرينا، في النهائي، أليس كذلك؟ (أستراليا المفتوحة 2016). طلبت الشوكولاته في أحد المقاهي وكان هناك جهاز تلفزيون وقلت لنفسي حسناً، هذا جيد.. هل يمكنني الحصول على شوكولاتة لو سمحتم؟» لكن في الواقع، لم أكن أشاهد التنس كثيراً. لا أعلم لماذا. أخجل من ذلك». وفي العام نفسه، استهلت مشاركتها في دورات المحترفات «ايه تي بي» في الرباط وخسرت في تصفيات بطولة الولايات المتحدة. ودخلت نادي المئة في 2017 منهية الموسم في المركز 78، وانذاك بلغت نهائي دورة تيانجين حيث خسرت أمام الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا. في العام نفسه، قادت بيلاروس إلى نهائي كأس الاتحاد.

ألقاب أولى

ولم تحصد الألقاب سوى في الموسم التالي (نيو هيفن وووهان)، وبدأت تقتنع بامكانية حصدها لقباً في البطولات الكبرى. وتروي «بدأت أثق بنفسي قليلاً. بدأت اقتنع انه من خلال العمل، مع السنوات، سأكون قادرة على تحقيق ذلك».

وقامت بعملها وطبقت أسلوب لعب فيه الكثير من الشراسة. أصبحت لاعبة قوية بضربات أمامية صاروخية وارسال رائع، لكن مع ارتكاب الكثير من الأخطاء. أخطاء أدخلتها أحياناً في بحر من الشكوك. وبموازاة عملها، أدخلت خطة لتطويرها على الصعيد النفسي. لكن في نهاية المطاف، نجحت بنفسها في احراز أول ألقابها الكبرى السبت الماضي في أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بثلاث مجموعات بعدما قلبت تأخرها المبكر 4-6 و6-3 و6-4. وتشرح سابالينكا «في منتصف الموسم، قررت التوقف عن العمل مع معالج نفسي. توصلت إلى قناعة إلى قدرتي على مساعدة نفسي. قلت لمعالجي النفسي اني قادرة على إدارة كل الامور لوحدي، لأن الاعتماد دوماً على شخص ليحلّ مشكلاتي، لن يحلّ شيئاً في نهاية المطاف».

وداعاً للصراخ

منذاك الوقت، وبالتحدث مع عائلتها وفريقها أصبحت «معالجة لنفسي»، بحسب ما تقول ضاحكة. وتابعت «أعرف نفسي جيداً وأنا قادرة على إدارة مشاعري». وكدليل على ذلك، حافظت على رباطة جأشها في اللحظات الهامة في أستراليا، معولة على ارسالها القوي الذي خذلها في بعض المحطات السابقة. وتشرح «حاولت أن أصرخ أقل عندما ألعب بشكل سيّئ أو ارتكب الاخطاء. حاولت تمالك نفسي قدر الامكان، ان ابقى هادئة وافكر في النقطة التالية». وتواصل سابالينكا تطوير نفسها بنفسها «كنت أصرخ أمام كل الناس، اضرب الكرات. هذه المرة قلت لنفسي :حسناً، هذا يحصل، لا مشكلة في ذلك. ووجدت ايقاعي». وبالفعل، فازت في كل مبارياتها الـ11 هذه السنة، وتفوّقت على نفسها مجددا عندما قلبت تأخرها بمجموعة أمام ريباكينا في طريقها إلى أول مجد كبير، على طريق احتلال المركز الثاني في التصنيف العالمي للسيدات.

