«مذبحة المرابطات»... ألف امرأة استشهدن لصد الصليبيين عن الأقصى

النهار Plus

يحفل تاريخ المسجد الأقصى بقصص ومآثر ومذابح مروعة بعضها مازال حيا في الأذهان وبعضها الآخر توارى خلف ركام الأحداث المتسارعة حول ثالث الحرمين الشريفين.

ومن بين تلك الاحداث قصة استشهاد ألف امرأة كُنَّ يُرابطْنَ في رحاب المسجد الأقصى عابداتٍ قانتاتٍ عالماتٍ ومتعلماتٍ تصدَّيْنَ لأبشع هجمة بربرية استهدفت المسجد الأقصى في تاريخه. والحديث هنا ليس عن اقتحام الجنرال الصهيوني أرييل شارون لباحة المسجد الأقصى عام 2000 وليس عن نضالات المرابطين والمرابطات اليوم دفاعاً عن الأقصى أمام الاحتلال والتي تنقلها القنوات الفضائية لحظة بلحظة.

المذبحة الأقسى في تاريخ المسجد الطويل وقعت خلال الهجوم الصليبي الدموي على الأقصى قبل نحو ألف سنة. وبحسب الإمام القاضي ابن العربي الأندلسي فإنه كان في الأقصى حينها «تنظيم رباطي» يتألف من زهاء ألف امرأة يتبعن لقيادة علمية نسوية واحدة، وقد تحولن في لحظة العدوان الرهيبة تلك إلى مدافعات شرسات عن الأقصى حين اقتحم ساحاتِه الصليبيون، وثبَـتْنَ في دفاعهن عنه حتى استشهدن جميعا وهن صابرات صامدات.

والواقع إن أول ما يلفت النظر في تاريخ المسجد الأقصى هو كيفية اتخاذ قرار تنفيذ أول مشروع لتطوير بنائه في التاريخ الإسلامي فقد كانت إقامة قبة الصخرة في المسجد الأقصى بمشورة طلبها الخليفة حينها من المسلمين فجاء تشييدها بمشاركة من الأمة وربما بـ«إجماع» منها آنذاك. والأمر الآخر اللافت في تاريخ الأقصى هو ارتباط اسمه بمفهوم «الرباط»! والرباط أصلا هو مواقع التعبد على ثغور الحدود المفتوحة مع الأعداء لتجسد «رهبانية الليل وفروسية النهار». وقد استُشهد من المرابطين رجالا ونساء في مذبحة الاستعمار الصليبي القديم ثلاثة آلاف شخص بينهم علماء كانوا وقتها في أروقة المسجد الأقصى وأكنافه.

