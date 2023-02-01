«بورصة الطلاق».. الأرقام العربية تدق ناقوس الخطر

النهار Plus

تشهد العديد من الدول العربية معدلات طلاق مرتفعة مقارنة بعدد عقود الزواج، مما دفع الكثير من الخبراء والأكاديميين إلى دق ناقوس الخطر مطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات الضرورية للحفاظ على دور الأسرة في المجتمع، ومنع نشوء أجيال تعاني من العديد من الأمراض الاجتماعية والأزمات النفسية.

ففي مصر، تقع حالة طلاق كل 120 ثانية، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تحدث 28 حالة طلاق كل ساعة، وأكثر من 20 ألف حالة في الشهر.

ووفقًا للأرقام المعلنة، فإن نسبة 12% من حالات الطلاق وقعت في السنة الأولى من الزواج، بينما وقعت نسبة 9% منها في السنة الثانية، ووقعت نسبة 6.5% منها خلال السنة الثالثة، بحسب موقع «القاهرة 24».

تناقض زمني

لكن رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان تؤكد أن نسبة الطلاق في بلادها تعتبر معقولة، مقارنة بالمستويات العالمية. وتستدرك قائلة «مع ذلك فإن نسبة 20% من الطلاق مقارنة بعقود الزواج تبقى نسبة مقلقة، ويجب الانتباه إليها وإيجاد حلول ناجعة لها، حتى لا تستفحل وتتطور أكثر». وتؤكد المحامية المصرية أن ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثا على وجه الخصوص تعود إلى «عدم وجود توازن في العلاقات تتناسب مع تطور الحياة، فما زال هناك الفكر التقليدي السائد الذي مفاده أن الرجل هو من يعمل ويعول، وأن الزوجة تتلخص مهامها في الرعاية المنزلية». وأضافت «هذا الكلام كان مقبولا قبل نحو قرن، لكن المجتمع تطور وباتت المرأة تشارك في الإنفاق والرجل لم يعد بشكل فعلي يدفع مهرا ولا يتولى تجهيز بيت الزوجية بمفرده وهذا التناقض خلق مشكلة إذ ان الرجل التقليدي لا يستطيع أن يمارس سلطته الذكورية لأن شريكته تسهم في مصروفات الحياة، فليجأ للتعويض عن طريق ممارسة العنف اللفظي والجسدي»، وزادت «وهناك أيضا تفكير تقليدي لدى الكثير من الفتيات اللواتي يعتبرن مساهمتهن في الإنفاق على المنزل استغلالا وانتهازية من قبل الزوج، الذي من المفروض أن ينفق لوحده حتى لو كانت قرينته ميسورة الحال أو لديها راتب جيد».

ورأت أبو القمصان أن التناقض في تلك الأفكار يؤدي «إلى غياب الاحترام وحدوث وتيرة عنف من قبل الزوج واستياء من النساء اللواتي يعتقدن أنهن يتعرضن للاستغلال، ويؤدي ذلك إلى الانفصال».

ممتلكات مشتركة

ونبهت الناشطة الحقوقية إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمكن أن يسهم في تخفيض حالات الطلاق إذ أوجد التوازن في العلاقة الزوجية ليسهم في تحقيق الأمان للمرأة والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات وقالت «عندما يكون الطلاق موثقا عند القاضي الذي سوف يكون مطلعا على جميع الظروف فإن المرأة لن تخاف من المساهمة في نفقات المعيشة، ولن تقول لنفسها، مثلا ما الجدوى (من إنفاقي) فهو قد يأخذ أموالي ليتزوج امرأة أخرى».

وزادت «أيضا إذا اعتبرنا أن الثروة التي يكونها الزوجان ممتلكات مشتركة، فلا ينفع أن يكتب أحدهما البيت أو السيارة باسمه، وبعكس ذلك فإن المرأة سوف تشعر بالأمان وتسهم بكل ود وحب والزوج سوف يكون مدركا أنه عليه أن يتصرف بمسؤولية واحترام تجاه شريكة حياته وأسرته».

أسباب متعددة

وفي السعودية، أكد تقرير حديث أن «خسائر الطلاق» في السعودية تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال (1332 دولارا). وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن حالات الطلاق في السعودية وصلت إلى 57 ألف حالة خلال العام 2020 مرتفعة عن العام 2019 بنسبة 13% وفقا لموقع «أربيان بزنس». ورغم جائحة «كورونا» ارتفع معدل الزواج بنسبة 9% ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد. وارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011، ثم استمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020»، حيث بينت تقارير 2022 أن «هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج».

وأوضحت رئيسة مركز الإرشاد الأسري في السعودية، فاطمة أبو طالب أن أسباب الطلاق السعودية كثيرة ومتعددة وتختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والمستوى الثقافي والاقتصادي للعائلات التي تواجه مثل هذه القضايا ولفتت أبو طالب إلى أن «الطلاق لم يعد حكرا على المتزوجين حديثا قبل بضع سنوات، فأنا ومن خلال عملي وخبرتي شهدت حالات انفصال كان قد مر على زواجها أكثر من 25 عاما».وترى أن أهم سبب للطلاق في أوساط الذين ارتبطوا لسنوات طوال «يعود إلى ترسبات وتراكمات لم تتم مناقشتها وحلها، إلى أن حانت ساعة الانفجار، لاسيما من قبل النساء».

عوامل اقتصادية

وزادت «بالنسبة لحالات فض الشراكة الزوجية بين المرتبطين حديثا فلا شك أن العوامل الاقتصادية تلعب دورها، فبتنا نشاهد متزوجات حديثا يرغبن في حياة أكثر رفاهية وبذخا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في انتشار أفكار مغلوطة بهذا الشأن، ولكن ايضا لانبرئ بعض الشباب الذين يستهينون بمسألة تأسيس عائلة والحفاظ عليها».

زواج القاصرين

وبالنسبة للعراق فقد جرى تسجيل 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي بينت وجود ارتفاع كبير في الأرقام مقارنة بالأعوام السابقة. وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر عند احتساب جميع الحالات في العراق ككل. وبالحديث مع الناشطة والحقوقية العراقية، منار الزبيدي، أكدت أن «آفة الطلاق التي باتت تضرب المجتمع بشكل قوي تعود إلى عوامل عدة، أهمها برأيي زواج القاصرين، سواء فتيات أو مراهقين، لأن هذ الشريحة لا تزال غير مؤهلة للارتباط وتحمل المسؤوليات من نواحي نفسية وجسدية وصحية».

وأردفت «وأيضا هناك عوامل اقتصادية، مثل انتشار البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة من جراء موجات الغلاء المتزايدة التي تشهدها البلاد بشكل مطرد، وهذا يقودنا إلى مسبب آخر للطلاق يتمثل في انتشار آفة المخدرات، وما ينجم عن ذلك من تعنيف بحق النساء والاعتداء عليهن، وبالتالي يكون الانفصال هو الحل، للتخلص من ذلك الجحيم إن صح التعبير».

برامج تدريب

وأما في سلطنة عمان، فقد أظهرت آخر إحصائية لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 39 ألف شخص تزوجوا في العام 2021، بينهم 34 ألف شخص للمرة الأولى، ووقعت 6 آلاف حالة طلاق في نفس العام، بارتفاع بنسبة 12% عن عام 2020، وفقا لما ذكرت صحيفة «عمان» المحلية. وأوضح مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في الوزارة، جلال بن يوسف المخيني أن «الحياة المعاصرة فرضت ظاهرة تفشي الطلاق.. واللجوء إلى التدريب والتأهيل قبل الزواج، يسهم في بناء علاقة زوجية مستقرة وسعيدة».

وزاد: «الزواج الصحي يتطلب من الشريكين تحمل مسؤولية علاقتهما مع مايصاحبها من اقتحام عنصر المفاجأة في طبيعة الشخصية المقابلة، وعدم تفهم الآخر، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الانفصال وغياب الوعي القانوني والتشريعي، واضمحلال دور القدوة في العائلة من الكبار المحايدين، كل هذا يؤكد أهمية البرامج التأهيلية». وتابع «برامج ما قبل الزواج تعد إجراءً وقائيا نفسيا لتقييم الذات وبناء علاقة تشاركية تتسم بمرونة التفكير والارتقاء في التعامل مع الطرف الآخر، وتعد السنوات الثلاث الأولى من أخطر سنوات الزواج، كونها تشهد مشكلات كثيرة بين الزوجين وبعض تلك المشكلات تتعلق بطبيعة شخصية الشريك أو بالعلاقات الاجتماعية، سواء أكانت مع أهل الزوجين أو مع الأصدقاء أو بطبيعة وآليات التعامل فيما بينهم، ومن هنا تأتي الأهمية لحضور هذه البرامج التدريبية التي بدورها ترشدهم بالطرق الصحيحة وآليات عملية لاختيار الشريك».

الخيانة والتكنولوجيا

وفي الجزائر تشير الأرقام الرسمية إلى المنحنى المتصاعد لحالات الطلاق إذ أفادت إحصائيات العام 2022، بوقوع 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام، بواقع 240 حالة يوميا، و10 حالات في الساعة الواحدة، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين حديثا، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة «المساء» المحلية اخيرا.

وأوضح غيلاس هاريب، محامي متخصص في الشؤون الأسرية، في حديثه إلى الصحيفة «أن السبب الرئيس لتلك الأرقام المسجلة بالدرجة الأكبر، هي الخيانات الزوجية، وترجع بالأساس إلى انتشار التكنولوجيات، وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف أن لجوء المرأة إلى الخلع، ساهم كثيرا في ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر، منذ صدور قانون الأسرة الجديد سنة 2005، الذي عُدل، وألغى بند الرجل وتعليق حقه في الطعن أو الاستئناف على أحكام الطلاق والخلع، التي كانت موجودة في القانون الأول، مشيرا إلى أن بعض النساء يستغللن تلك الفسحة للتحرر من الحياة الزوجية، على حد زعمه.

