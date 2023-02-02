نقطـة ونرجـع لأول السطـر

آراء

بداية نقول دوام الحال من المحال والعمل السياسي المحلي بات في يعاني من شلل شبه دائم في العقد الماضي وحتى يومنا هذا ومع كل بصيص امل في تغير الحال والحركة للامام نجد أنفسنا وقفنا عند نقطة آخر السطر ونرجع لاول السطر في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية! وهذا ما يجعل علامة التعجب عند اهل الكويت البسطاء تكبر بين فترة واخرى ويعود الحال لما كان عليه اما استقالة حكومة كما نحن فيه اليوم حيث قبلت استقالة الحكومة رقم 41 وانتهى عمرها بعد 105 أيام عمل تقريباً، ولهذا الوضع الذي يقول ان هناك سلطة استقالت وهي السلطة التنفيذية ويعني هذا ان المراكب التي تسير قد توقفت حتى اعلان الحكومة الجديدة التي تحمل رقم 42 في دولة عمرها 62 عاماً يعني ان متوسط عمر الحكومة لا يتعدى عاماً وأربعة أشهر إن كانت الحسبة بالرياضيات.

ولكن اليوم ما حال السلطة التشريعية وعمرها نفس الحكومة 41 المستقيلة؟ واقع حال النواب الكرام يقول انهم في «حيص بيص» حيث بات النواب ينقسمون لمجاميع متعددة وكل مجموعة ترى الوضع الراهن من الزاوية الخاصة فيها وفي اجندتها وكلهم ينظرون للمستقبل بلون رمادي لكونهم امام مفترق طرق والطريق الاول يقول ان البلد بصدد حكومة رقم 42 جديدة وقد تكون جديدة أو متجددة والطريق الثاني ألا يكون هناك حكومة جديدة لا بعد فترة من الزمن تزيد على شهر واكثر وهذا يعني أنهم في اجازة اجبارية والواقع انهم في فترة تجميد، والطريق الثالث هو حكم الطعون المقدمة بحق هذا المجلس، والطريق الرابع - وهو قد يكون بعيدا- هو الحل والعودة للشعب ولكنه قد يكون آخر العلاج وهو «الكي»، ومع وقوفهم امام هذا المفترق من الطرق التي ذكرناها نجد اليوم النواب الكرام في حالة من الوقوف واعادة ترتيب اوراقهم حتى لا يكون عمر مجلسهم قصيراً مثل باقي المجالس التي سبقته بالعقدين الأخيرين من الزمن، ولهذا بدأنا نسمع كمواطنين بسطاء من اهل الغالبية الصامتة ان هناك شبه ميثاق بطعم ونكهة «تحصين» للحكومة الجديدة أو المتجددة!!! ويقول هذا الميثاق او الاتفاق الشفهي وغير المعلن للعلن لا تأزيم ولا للاستجواب الفردي مع العلم أن الاستجواب هو عبارة عن سؤال من وزن ثقيل فقط لا غير وحق خالص للنائب ان شاف عدم تجاوب من قبل اعضاء الحكومة أو رئيسها، ومع هذا نقول كمواطنين «نبي العنب وما نبي نقتل الناطور (الحارس)» يعني السواد الأعظم من اهل الكويت مع التوافق النيابي الحكومي بس لا يكون توافقهم ضد المواطن بحيث يترك اعضاء الحكومة الرشيدة القادمة بكيفهم دون رقابة فعلية ويكون حالهم حال الطلبة بالصف صباح الخير يا طلاب صباح النور يا استاذ، ولهذا نقول بدايتكم كانت محمودة بس بمطالب شعبوية انتخابية مع رئيس حكومة متسامح ويده ممدودة للعمل وواقع صدامكم معه لامرين الاول هو النواب المرؤوسون يعني الذين يعملون تحت ظل سيد لهم (معزبهم) والامر الثاني هو عدم فتح الباب والمجال لكم كنواب ولسكرتاريتكم ابواب الوزراء والوزارات من اجل تمرير المعاملات الي خبركم والحصول على الذي لا يقدر المواطن البسيط الحصول عليه كافي رواتبكم الاستثنائية التي لا يعلم عنها المواطن شيئاً ونقول عليكم بالعافية.

والتمني الاخير ان تتحرك الامور ومع الحكومة الجديدة حتى ينصلح حال البلاد والعباد لان الحال الماضي والحالي ما يسر وهذا ما جعلنا مادة لمن حولنا وابعد من حولنا وخلونا نكمل السطر واكثر حتى تشرق صفحات الكويت كما كانت مشرقة واعملوا كسلطتين حتى يزين البلد ويزين حال العباد، واذكركم بكلام ابوالدستور رحمه الله في 29/1/1963م في افتتاح مجلس الامة عندما قال رحمه الله (تهدى الأمور لأهل الرأي ان صلحت وان تولت فبالأشرار تنقاد لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا)، والحين ما عاد عندي حجي اقوله سوى الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه ويزين امورها كوطن وتزين امور المواطنين، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: اشفيهم بعض النواب طقوا فوق تحت؟ الجواب ما وضعت السلاطين الا للشياطين وما يفل الحديد إلا الحديد والعقل زينه واللي بلاه حزينة، وانت متى تعقل وتركد يا مواطن.

