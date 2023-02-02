آراء

يُخطئ من يظن أن السكوت يعني التنازل، وأن القضية الفلسطينية التي توارت مؤقتًا خلف ستائر النسيان قد تموت إلى الأبد.

ستظل فلسطين هي قضية العرب المحورية، ومهما قيل عن أن السلام لا يؤدي إلى عودة الأرض، وعن أن المفاوضات الماراثونية لا تغني ولا تسمن من جوع، إلا أن الموقف العربي لن يغفل أبدًا حق البلاد والعباد في العودة إلى الديار، وأن هذا الموقف منذ مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه بأن يكون السلام مقابل الأرض لن يسقط أبدًا بالتقادم، بل أن الحق العربي مهما قيل انه مازال على الرف بعيدًا عن «حق العودة»، ويعاني الأمرين من المواقف الإسرائيلية المتعنتة، فإنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يموت وطن يعيش عليه أبناؤه الأوفياء ورجاله الأشداء.

أخيراً كان العين بالعين هو مربط الفرس في أحداث القدس، هجم الإسرائيليون على مخيم جنين وقتلوا النساء والشيوخ والأطفال، أحرقوا الزرع والضرع، وطردوا السكان الأصليين من بيوتهم التي توارثوها أبًا عن جد، وعندما حاول أحد أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة الانتفاض للشهداء والضحايا في جنين، قامت الدنيا ولم تقعد، كشر الأميركيون عن أنيابهم، أصدر الأوروبيون الغربيون بيانات الإدانة للعمل الفلسطيني «الوحشي»، انصاع هذا الشق الظالم من العالم إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، واعتبروا أن هجوم القدس التي هي عربية في الأساس بجوار «كنيس يهودي» هو عدوان غاشم آثم على المقدسات اليهودية، وقاموا «بتهويد» العملية الفدائية وكأنها موجهة نحو إحدى الديانات السماوية المقدسة.

ويبدو أن هؤلاء قد نسوا أو تناسوا أن الأرض التي يبنون عليها المعابد اليهودية، والتي يشيدون عليها مستوطناتهم الخرساء، هي أرض عربية قلبًا وقالبًا، وأن القدس المحتلة سوف تظل محتلة باعتراف المجتمع الدولي الذي رفض أن يتحمل مسؤولياته، بل أن هؤلاء الذين يتشدقون بالسلام مازالوا مستمرين في عدوانهم اليومي على المسجد الأقصى وكنائس البلدة القديمة في القدس الشريفة، ومازالت الدول المسماة بالعظمى تتخذ من القرارات التحريفية لمواثيق الأمم المتحدة ما يعطي المحتل الصهيوني جميع الذرائع لكي يواصل عدوانه على الأبرياء في وطننا الفلسطيني المحتل.

نحن لسنا ضد السلام، بالعكس، ولسنا ضد أي ديانة على وجه الأرض أيضًا هذا غير صحيح وغير دقيق بالمرة، نحن مع الحق ومع جميع الأديان ومع حقوق الإنسان في أي مكان وزمان، وبالتحديد حقه في العبادة وممارسة مناسكه بمنتهى الحرية من دون أي منغصات أو مناكفات من أحد، لكننا في الوقت نفسه نسعى لكي نحصل على حقنا المشروع في أراضٍ هي الوحيدة المحتلة في العالم الآن، والشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد ربما الذي تحول إلى لاجئين ومازال يعيش داخل أو خارج الديار تحت وطأة العوز في مخيمات غير آدمية بالمرة.

نحن ضد الإرهاب من كائن من كان، لكننا في الوقت نفسه سنظل ضد إرهاب الدولة الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وغيرهما، وضد الاستخدام المفرط للقوة على شعب أعزل في غزة ومخيماتها مترامية الأطراف.

إذًا كل ما يُقال وكل ما يُحاك ضدنا من مؤامرات مكشوفة مردور عليه، انظروا إلى الفعل قبل أن تذهبوا بعيدًا نحو ردة الفعل، انتبهوا أيها السادة أنكم تظلمون شعبًا، وتعتقلون أبناؤه، وتعتدون على مقدساته، وتهدمون بيوته، ولا تفرقون بين شاب وامرأة وطفل، ثم تجيئون بعد ذلك وتصرخون بأعلى أصواتكم مطالبين المجتمع الدولي بأن ينقذكم من براثن «المجرمين»، تقتلون القتيل ثم تمشون في جنازته مهللين بيوم الانتقام العظيم.

هذا لا يصح ولا يستقيم، فنحن أمة لم تمت ولن تموت، فلسطين التي يتصور البعض بأنها «ذهبت مع الريح»، فإنها سوف تعود يومًا «ما» ولو على ظهر فرس جريح.

