شقق جاهزة للإيجار

آراء

أعتقد أن تغيير ثقافة تملك البيوت إلى التأجير بصورة «مؤقتة» بات من الضروريات الملحة في ظل تراكم الطلبات الإسكانية عاماً بعد آخر و تأخر التوزيعات لسنوات عديدة، خاصة وأن هناك عدة مناطق يمكن استغلالها وطرح شقق إسكانية بمساحات معقولة و تشطيب جميل يرضي المواطنين للعيش بها.

كما يمكن استخدام تلك المناطق في شتى بقاع الكويت، بدءاً من العاصمة و الجهراء والمنطقة العاشرة، خاصة عند الامتداد البحري لبناء قرابة 5 آلاف شقة سكنية بمساحات 200 متر مربع لكل وحدة سكنية على حدة.

ويتم تأجير تلك الشقق بمدد زمنية محددة للمواطنين، بحدود تتراوح بين 5 إلى 10 سنــوات وبإيجارات لا تزيد عن 250 ديناراً شهرياً وأن تكون الوحدات السكنية مكتملة الخدمات من حراسة وحدائق وألعاب ترفيهية وتوفير فرع للجمعية التعاونية داخل تلك الوحدات، وهذا النظام معروف عالمياً وعربياً باسم الكمبوندات المتواجدة في تركيا وبريطانيا و قطر.

وقد تكون فترة السنوات العشر كافية للحصول على سكن حكومي، الأمر الذي يعني إخلاء العين المؤجرة للمواطن والسماح لغيره بالسكن ممن يرغبون في إيجار تلك الوحدات.

وفي حال نجاح الفكرة، يتم بناء نماذج مماثلة في المنطقة الشمالية والجنوبية للكويت، على أن يتم تشجيع الشباب الراغب في السكن لتأجير تلك الشقق من خلال التوعية بالأزمة الإسكانية والعمل على توفير تصاميم يرضى عنها الشباب وهو أمر يحتاج لتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني المعني بالأزمة الإسكانية لمعرفة تطلعات واتجاهات الشباب من خلال دراسة علمية شاملة أو استبيان متكامل يرصد اتجاهات الشباب في هذا الخصوص.

وهذا التوجه – المقترح - سيمنح الحكومة – بلا شك - مزيداً من الوقت لإنجاز ما وعدت به المواطنين من ناحية، ويخفف من وقع الأزمة الإسكانية كتكلفة على المال العام من ناحية أخرى، كما سيوفر الكثير على المواطنين الذين تلتهم الإيجارات ما بين 60 إلى 70 بالمئة من دخولهم، مع عدم حرمانهم من الحصول على السكن الحكومي.

ومن الممكن ‏تنفيذ الفكرة عن طريق مطور عقاري من خلال إعطاء الأرض مجانا بنظام البيوت مدة زمنية مثلا 10 سنوات او 20 سنة للانتفاع بها و طبعا هو من مسؤوليته البناء و الصيانة و تنفيذ البنية التحتية، كما يمكن دخول القطاع المصرفي في هذا التوجه واستخدام الفوائض المتراكمة لديه في تمويل تلك المشاريع التي ستجد طلباً كبيراً عليها.

ومع انتهاء المرحلة -المؤقتة- لتأجير نماذج الشقق الجاهزة واستلام كافة المستأجرين من المواطنين بيوتهم السكنية بعد فترة زمنية، يمكن للحكومة طرح تلك الشقق للتملك من قبل الكويتيين وغير الكويتيين، مع منح حوافز للشراء لغير الكويتيين، مثلما هو موجود في دول مجاورة مثل إمارة دبي بدولة الإمارات.

