loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قمة أميركية - أردنية في البيت الأبيض اليوم


أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الملك عبدالله لإجراء محادثات بالبيت الأبيض اليوم.وقالت مصادر ان المباحثات ستتركز على تطورات الاوضاع في الارضي الفلسطينية وافاق عملية السلام. ويزور الملك عبد الله واشنطن حاليا والتقى مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الثلاثاء. ونشر الديوان الملكي الأردني، صورا من اللقاء بتعليق قال فيه: ان الملك عبدالله الثاني عقد لقاء موسعا مع مكارثي وقيادات الكونغرس بحضور الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة