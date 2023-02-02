قمة أميركية - أردنية في البيت الأبيض اليوم

عربيات ودوليات

أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الملك عبدالله لإجراء محادثات بالبيت الأبيض اليوم.وقالت مصادر ان المباحثات ستتركز على تطورات الاوضاع في الارضي الفلسطينية وافاق عملية السلام. ويزور الملك عبد الله واشنطن حاليا والتقى مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الثلاثاء. ونشر الديوان الملكي الأردني، صورا من اللقاء بتعليق قال فيه: ان الملك عبدالله الثاني عقد لقاء موسعا مع مكارثي وقيادات الكونغرس بحضور الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

