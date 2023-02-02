بلينكن: المستوطنات عقبة أمام عملية السلام

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، باعتباره عقبة أمام السلام. وجاءت هذه التصريحات بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكد بلينكن معارضة الولايات المتحدة لبرنامج رئيسي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، يهدف إلى تعزيز المستوطنات وعبّر بلينكن في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة عن «حزنه» وقدم «تعازيه» لمقتل فلسطينيين أبرياء «في أحدث تصعيد للعنف خلال العام الماضي» وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وقال إنه يعارض أي إجراءات أحادية الجانب تحول دون ذلك. وعدد بلينكن ضمن هذه الإجراءات «توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وأعمال الهدم والطرد وتغير الوضع القائم في الاماكن المقدسة وبالطبع التحريض على العنف أو الموافقة عليه».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت دون تصريح رسمي قبل نهاية فبراير. وشيّدت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يسكنها حوالي 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط. وحض بلينكن عباس على بذل المزيد من جهود التهدئة، في أعقاب وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.

من جهته قال الرئيس عباس «إن ما يحدث تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة».

الى ذلك قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة الفلسطينية «لا تستطيع» العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل «تفعل ما تفعله». وأوضح أبو ردينة في تصريحات لشبكة «CNN» أن «كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل ومن جانبنا يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ونعود إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة».وأضاف «لكن طالما أن الإسرائيليين يفعلون ما يفعلونه، فإنهم يتخذون جميع الإجراءات أحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، وحتى الآن، لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني».

وقبل توجهه إلى رام الله، التقى بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غلانت الذي شكره على «دعمه الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها».

من جهتها، قالت حركة «حماس» إن زيارة بلينكن «تمثل غطاءً لحكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه».

وتأتي زيارة بلينكن بعد هجومين مسلحين نفذهما فلسطينيون في القدس الشرقية في نهاية الأسبوع أسفرا عن مقتل سبعة مستوطنين إسرائيليين. وجاء الهجومان ردا على مقتل 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في تصعيد قرّرت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

