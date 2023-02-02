700 اعتداء إسرائيلي في الضفة خلال يناير

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رام الله- الوكالات: وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال الشهر الماضي. وقالت الهيئة في تقريرها الشهري امس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 700 اعتداء خلال شهر يناير الماضي.

وبينت الهيئة أن هذه الانتهاكات تراوحت بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية. وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن «حكومة الاحتلال أظهرت وجهها الحقيقي القبيح باستباحة الدم والأرض والممتلكات الفلسطينية في شهرها الأول»، مشيراً إلى «ارتقاء 35 شهيداً في شهر واحد». وأضاف أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 150 اعتداءً، تخللها محاولتهم إنشاء ست بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 55 إخطار هدم ووقف بناء منشآت فلسطينية، بحجة عدم الترخيص، وتركزت معظمها في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب الضفة) وسلفيت (شرق). وأشار إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير بلغت 81 عملية هدم لـ94 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق.

