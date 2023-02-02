الرئيس التونسي يدعو الحرس الوطني للتصدي لـ«أعداء الوطن»

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بـ«أعداء الوطن» في وقت حذرت فيه «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة من توظيف الرئيس القضاء العسكري ضد خصومه.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة. وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري يوم 24 نوفمبر من العام نفسه، استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم «داعش» وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين. وكان الرئيس سعيد مدد حالة الطوارئ في فبراير 2022 حتى نهاية العام نفسه، ثم مددها إلى نهاية يناير 2023. وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو 2021، مما فاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي فاقمت أزمة أخرى على الصعيد الاقتصادي. وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي قيادات الحرس الوطني إلى «التصدي لمن تآمر على الدولة»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة». وجاءت دعوة سعيد خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها في فيسبوك.

وعلى الرغم من أنه لا يسميها فإن المعارضة التونسية عادة ما ترى أنها هي المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس.

واتهم رئيس «جبهة الخلاص الوطني» في تونس أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء العسكري للانتقام من خصومه، وإصدار أحكام كلها تتعلق بتدوينات أو تصريحات إعلامية.

