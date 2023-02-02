لبنان يطالب بإزالة شريط حدودي شائك أقامته إسرائيل

عربيات ودوليات

طالب الجيش اللبناني بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقد الثلاثاء لضباط كل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر القوة الأممية ببلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن «اجتماعا ثلاثيا استثنائيا عُقد في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أرولدو لاثارو بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».

