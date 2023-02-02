البابا فرنسيس من كينشاسا: توقفوا عن خنق أفريقيا

عربيات ودوليات

كينشاسا- الوكالات: ندّد البابا فرنسيس في مستهل زيارته كينشاسا حيث لقي استقبالا حارا، بـ«الاستعمار الاقتصادي» الذي «أطلق العنان له» خصوصا في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد أعمال عنف، قائلا «ارفعوا أيديكم عن أفريقيا!». وفي خطاب ألقاه بالإيطالية أمام مسؤولين ودبلوماسيين في القصر الرئاسي قال البابا «توقفوا عن خنق أفريقيا، إنها ليست للاستغلال، ولا هي أرض للخراب والنهب. لتبن أفريقيا مصيرها». ولقي هذا النداء صدى خصوصا في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تتمتع بثروة هائلة وتربة خصبة وحيث يعيش ثلثا سكانها البالغ عددهم حوالى 100 مليون نسمة على أقل من 2,15 دولار في اليوم.

و«الاستعمار الاقتصادي» صنيعة شركات دولية وبلدان بعيدة، لكنّ بلدانا مجاورة للكونغو الديموقراطية متّهمة أيضا بنهب موارد البلاد والاستفادة منها اقتصاديا وفي تأجيج النزاعات.

تواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية عودة ظهور حركة ام 23 المسلحة التي احتلت في الأشهر الأخيرة مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو، المقاطعة الكونغولية على الحدود مع رواندا التي تتهمها كينشاسا بالتدخل.

