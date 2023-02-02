إيران: هجوم أصفهان انطلق من كردستان العراق

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طهران- الوكالات: كشفت وسائل إعلام إيرانية، أمس أن «المعدات المستخدمة في هجوم أصفهان دخلت بأمر جهاز أمني خارجي». واتهم الإعلام الإيراني الحكومي «المعارضة في كردستان العراق بالتورط في إدخال معدات الهجوم».

والأحد الماضي، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن واشنطن لم تشارك في أي عملية عسكرية في إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في أصفهان. وكشف مسؤولون أميركيون وأشخاص مطلعون على عملية أصفهان، التي وقعت ليل السبت، أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران. وأوضحوا أن ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات صغيرة استهدفت مصنعاً للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه. وذكرت إيران أن دفاعاتها الجوية أسقطت إحدى الطائرات بينما انفجرت الطائرتان الأخريان فوق المستودع، مما تسبب في أضرار طفيفة في السقف.

على صعيد اخر، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن من سماهم «الأعداء» غاضبون لتمكن بلاده من تحييد تأثير العقوبات وتصدير النفط معتبرا أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران جزء من «مؤامرات العدو». وأضاف رئيسي «أراد العدو ألا نتمكن من تصدير النفط لكنه رأى أننا تمكنا من ذلك، أراد إيقاف عجلة الإنتاج، لكن الإنتاج ازداد بمقدار5%، أراد العدو وقف العمل لكننا استطعنا إيجاد مليون فرصة عمل منذ تشكيل الحكومة إن أعمال الشغب والعقوبات وجهان لعملة واحدة».

وقال الرئيس الإيراني إن الحكومة مستعدة للاستماع لمطالب المحتجين وإنها تعمل على تشكيل مراكز للحوار مع الشباب والجامعيين والنخب في البلاد وقال «ينبغي الاستماع لمطالب الاحتجاجات وفي المجلس الأعلى للثورة الثقافية قررنا إيجاد مراكز للحوار ويجب الإنصات لآراء الجميع ونحن في الحكومة مستعدون دوما لذلك وأوصيت أفراد الحكومة في جميع المحافظات بعقد اجتماعات مع الشباب والجامعيين والنخب لسماع مطالب الشعب ومتابعتها».

وأضاف «بالنسبة لقضية الحجاب، فالحجاب قد فرضه الإسلام وهو جزء من القانون في إيران، نساؤنا وفتياتنا يلتزمن بالقانون، وهناك من لايرتدين الحجاب بشكل كامل، فالحل معهن هو ثقافي اجتماعي وليس أمنيا سياسيا».

في المقابل قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في تغريدة على تويتر إن بإمكان الولايات المتحدة بل ويجب عليها دعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني. وأضاف أنه «في الوقت نفسه يمكنها متابعة مصالحها الوطنية في مواجهة سياسات إيران الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار».

