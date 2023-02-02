هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية في العراق

عربيات ودوليات

أربيل- الوكالات: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ أمس استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة. وأعلن فصيل مسلح غير معروف يدعى «لواء أحرار العراق» مسؤوليته عن استهداف قاعدة زيلكان بـ20 صاروخا طراز «غراد». وقال هذا الفصيل في بيان، إن الوحدة الصاروخية التابعة له استهدفت ما سمتها «القاعدة العسكرية للاحتلال التركي» بـ20 صاروخا من نوع «غراد» صباح امس. وتعهد «لواء أحرار العراق» باستمرار عملياته وتوسيعها لتطال «مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية في حال لم تنسحب القوات التركية من الأراضي العراقية «بشكل فوري وكامل». وقال مصدر أمني تركي إن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة دون أن يخوض في التفاصيل. وذكر مصدر أمني عراقي طلب عدم ذكر اسمه أن متعاقدا عراقيا في القاعدة أصيب.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي له معاقل في شمال العراق. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية. وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ عام 1984 وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا.

