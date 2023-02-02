نيكي هايلي أول مرشحة جمهورية للرئاسة بمواجهة ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تخطط نيكي هايلي السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، للإعلان عن ترشحها للرئاسة لتكون بذلك أول منافس جمهوري مُعلن لدونالد ترامب في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون تحركاتهم بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية.

ويمكن أن تطلق هايلي مقطع فيديو يشير إلى قرارها وهي استراتيجية، كما وصفها العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط تهدف إلى زيادة الحضور والحماس من أجل حدث إعلان شخصي في الأسابيع المقبلة. وتخطط هايلي للإعلان رسميًا عن ترشحها في تشارلستون في 15 فبراير، وفقًا لمصادر تم إطلاعها على الخطط وهو تاريخ تم الإبلاغ عنه للمرة الأولى بواسطة صحيفة «Post and Courier» في تشارلستون، كارولينا الجنوبية. ويعود قرار هايلي بالدخول إلى السباق إلى الإستراتيجية الأكثر حذراً التي اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعي للإسراع في استعداداتهم.

الى ذلك رد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري ديسانتس على انتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً إنه على عكس محاولة الرئيس السابق لعام 2020 لقد تم إعادة انتخابه من قبل الناخبين.

