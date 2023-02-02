نتانياهو يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا مبديا أيضا استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أميركية لمزيد من المشاركة النشطة. ولم يقدم نتانياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خاصة وأن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سورية المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع تابعة لإيران. وعندما سئل نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة «سي ان ان» ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب «حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر». وأكد نتانياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزونا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران. وقال إن «الولايات المتحدة أخذت جزءا كبيرا من الذخائر المخصصة لاسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا. وبصراحة فإن إسرائيل ايضا تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا».