رئيس الوزراء السويدي: «أغبياء» معادون للإسلام يعقدون أمننا

عربيات ودوليات

ستوكهولم- الوكالات: صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن الأفعال الأخيرة المعادية لتركيا والإسلام في البلاد أدت إلى تعقيد أمن السويد. جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب اجتماع مغلق عقده مع زعماء الأحزاب في البلاد. وقال «رأينا تعليق دمية تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قدميها، ثم إحراق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، تحولت الأفعال التي قامت بها مجموعات صغيرة وأفراد خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى حملة تضليل على الرغم من كونها قانونية في السويد». وأضاف «أظهرت السويد كبلد معادي للإسلام، ورأينا كيف يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على صورة السويد في العالم وعلى سلامة السويديين في الخارج».