فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ إنكلترا

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بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديز، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي بعدما أنفق تشلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي وفق ما أعلن الأخير في وقت متأخر من أول من أمس.

ووقع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية وعام ونصف العام ينتهي في 2031. وأصبح فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو. وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط، من ريفر بليت الأرجنتيني في يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027. ولم يصدر تشلسي أي بيان بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الذي خطف الأنظار في مونديال قطر وساهم بشكل أساسي في قيادة بلاده الى لقبها العالمي الأول منذ 1986. وبتعاقده مع فرنانديز، تجاوز حجم انفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت أول من أمس، أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، أو قلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة الى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني. وسبق لتشلسي أن أنفق أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، الأرجنتيني ماركو كوكوريلا من برايتون أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي. وعوض النادي اللندني بعضاً من الأموال التي أنفقها في الصيف بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر لصالح فريقه السابق لايبزيغ، الإيطالي إيمرسون لجاره وست هام، الاسكتلندي بيلي غيلمور لبرايتون، وصولاً الى الإيطالي جورجينيو الذي انتقال في الساعات القليلة الماضية الى الجار الآخر أرسنال متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

