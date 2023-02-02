ريال يلتقي فالنسيا في «المؤجلة»

دوليه

يستضيف ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد مواجهة من العيار الثقيل حين يستقبل مباراة ريال مدريد مع فالنسيا، المؤجلة من منافسات الجولة 17 في الدوري الإسباني.

وتلقى ريال ضربة قوية لحظوظ مواصلة الضغط على برشلونة، وذلك حين تعادل سلبيًا أمام ريال سوسييداد في الجولة 19، ليرتفع الفارق في الصدارة إلى خمس نقاط. ويحتل فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، والفوز على فالنسيا سيكون محوريًا في مشوار النادي الملكي في الموسم الحالي. أما فالنسيا، فقد أقال مدربه الإيطالي غينارو غاتوزو لسوء النتائج، خاصة وأن «الخفافيش» لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإسباني، حيث تعادل مرة وخسر 3 مباريات آخرها أمام بلد الوليد بهدف نظيف في الجولة 19. ويحتل فالنسيا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث حصد 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم وحتى الآن، ويعود آخر فوز له إلى نوفمبر من العام الماضي.

