جورجينيو إلى أرسنال

دوليه

انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو أول من أمس إلى صفوف أرسنال متصدر الدوري الانكليزي قادما من جاره تشلسي وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان. وذكرت وسائل الإعلام الإنكليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (13.6 مليون يورو)، مشيرة الى أن مدتها 18 شهرًا مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في القارة العجوز عام 2021 والذي سيتعين عليه مساعدة أرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عامًا.

وقال المدفعجية في بيان على حسابه الرسمي على تويتر «مرحبًا بك في آرسنال يا جورجينيو». وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إن اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 31 عامًا سيجلب «الذكاء ومهارات القيادة العميقة وقدرًا كبيرًا من الخبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوليا».

من جهته، قال جورجينيو لموقع ناديه الجديد: «أنا متحمس جدًا لهذا التحدي الجديد ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب لأكون صادقًا».

