نيوكاسل جدد انتصاره على ساوثمبتون

دوليه

جدد نيوكاسل فوزه على ضيفه ساوثمبتون عندما تغلب عليه 2-1 أول من أمس على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 47 عاما. وفرض لاعب الوسط شون لونغستاف نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الخامسة و21.

وقلص المهاجم الاسكتلندي تشي آدامز الفارق (29). وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي برونو غيمارايش في الدقيقة 82 بسبب تدخل قوي على المهاجم صامويل إيدوزي.

وكان نيوكاسل فاز 1-0 ذهابا الثلاثاء الماضي. وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها نيوكاسل المباراة النهائية للمسابقة بعد الاولى عام 1976 عندما خسر امام مانشستر سيتي 1-2. ويلتقي نيوكاسل في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 26 فبراير المقبل مع مان يونايتد او نوتنغهام فوريست.

