انتقال زياش لسان جرمان غير مؤكد

دوليه

لم يتأكد انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة حتى الآن، ورغم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية ليلي أول من امس، وذلك لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدرين مطلعين على الملف. وأكدت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية وجود غموض حول إتمام الصفقة، رغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما. وتواجد زياش في باريس أول من أمس واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لباريس سان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائيا. لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة عل ما يبدو. ووفق مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشلسي أخطاء عدة في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي، إذ وصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر

بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى «بارك دو برانس» مهددا. وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل أول من امس لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس). ووفقا لأحد المصدرين، يعتزم باريس سان جرمان تقديم استئناف أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على انتقال المغربي إلى صفوفه.

