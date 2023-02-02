إنتر إلى نصف نهائي الكأس

دوليه

بات إنتر ميلان حامل اللقب أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا عندما تغلب على ضيفه أتالانتا برغامو 1-0 أول من امس على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو في ربع النهائي.

ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57 اثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس. وضرب إنتر ميلان موعداً في نصف النهائي المقرر في أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، ضد يوفنتوس أو لاتسيو اللذين يلتقيان اليوم في تورينو.

وحصل لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو على أفضل فرصة لإنتر في الشوط الأول لكن القائم حرمه من افتتاح التسجيل (41)، قبل أن يفعلها دارميان الذي شغل مركز قطب الدفاع في غياب شكرينيار، بتسديدة عكسية بيسراه في الدقيقة 57.

