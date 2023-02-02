مان يونايتد ضم سابيتسر

دوليه

استعان مان يونايتد الإنكليزي بلاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر من أجل تعويض غياب السويدي كريستيان إريكسن بسبب الإصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة وفق ما أعلن أول من امس. واضطر يونايتد الى إبرام هذه الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية ليل أول من امس بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن الملاعب حتى مايو بسبب إصابة في الكاحل. وترك إريكسن ملعب «أولد ترافورد» على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينغ أندي كارول خلال الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاماً ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنكليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 يناير.

وسيحاول سابيتسر (28 عاماً) سد الفراغ الذي سيتركه إريكسن في وسط فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي عزز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه مواطنه المهاجم الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة أيضاً. وعلق سابيتسر، القائد السابق للايبزيغ الألماني والذي خاض 68 مباراة دولية مع منتخب بلاده حتى الآن، على انضمامه ليونايتد قائلاً «في بعض الأحيان، يتوجب عليك خلال حياتك أن تتخذ قرارات سريعة ومهمة.

