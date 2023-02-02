النني يغيب فترة طويلة

دوليه

أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي أول من أمس ان لاعب وسطه الدولي المصري محمد النني خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لاصابة «خطيرة» في ركبته ستبعده فترة غير محددة عن الملاعب. وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي «بعد تعرضه لاصابة في التمارين الأخيرة، أكّدت تقييمات لاحقة ان محمد النني تعرّض لاصابة خطيرة في ركبته اليمنى». وتابع «خضع مو لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلاً بمجرد الانتهاء من المراحل الاولى لإعادة التأهيل». ويحمل النني (30 عاماً و93 مباراة دولية) ألوان أرسنال منذ 2016 وقد أعاره إلى بشيكتاش التركي في موسم 2020، علما انه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013. ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثاً عن لقبه الأول منذ 2004.

