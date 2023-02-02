تزكية بن إبراهيم لولاية ثالثة.. والشاهين عضواً في «التنفيذي»

محلية

أعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية لولاية ثالثة حتى عام 2027، خلال الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة أمس، فيما فاز رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

وكانت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي انتخبت في اجتماعها أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجديد في الاتحاد للدورة من عام 2023 ولغاية 2027، كما تم انتخاب ستة ممثلين عن قارة آسيا لشغر مناصب عضوية مجلس الاتحاد الدولي، والعمل إلى جانب الشيخ سلمان الذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث سيكون لقارة آسيا 7 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي.

وانتخب نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي كل من اللبناني هاشم حيدر عن منطقة الغرب، والإيراني مهدي تاج (عن وسط آسيا) والبوتاني اوغين تسيتشوب (جنوب آسيا) وزاو زاو من ميانمار (آسيان) وغانباتار امغالانباتار من منغوليا (شرق آسيا). كما انتخب عضواً في المكتب التنفيذي كل من سوزان الشلبي (فلسطين) عن غرب آسيا، ومحفوظة أكثر (بنغلادش) عن جنوب آسيا، وكانيا كيوماني (لاوس) عن منطقة آسيان إلى جانب عضوية مجلس الاتحاد الدولي، وهان اون غيونغ (كوريا الشمالية) عن شرق آسيا. وانتخب عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم كل من الشيخ حمد بن خليفة (قطر) وياسر المسحل (السعودية) وكوزو تاشيما (اليابان)، كانيا كيوماني (لاوس)،داتوك حاجي (ماليزيا)،وماريانو ارانيتا (الفلبين).وانتخب عضواً في المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي كل من عبدالله الشاهين (الكويت) وعبدالله الجنيبي (الإمارات) عن غرب آسيا، ورافشان ايرماتوف (أوزبكستان) عن وسط آسيا، و بسام عبد الجليل (المالديف) وبانكاج بيكرام (نيبال) عن جنوب آسيا، وكريس نيكو (أستراليا) وسوميوت بومبانمونغ (تايلاند) عن منطقة آسيان، فوك كاي شان اريك (هونغ كونغ) عن شرق آسيا.وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس فوز السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة. وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.

من جانب آخر، قال بن ابراهيم: «أود أن أشكركم جميعًا على وضع ثقتكم بي لولاية أخرى مدتها أربع سنوات. إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الآسيوي وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة، دخلَت كرة القدم الآسيوية حقبة جديدة» مُشيدًا باستضافة قطر مونديال 2022.

وأضاف: «أنا أقوم بتأدية مهامي بفخر وشرف كبيرين، ولهذا فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات، ولكن ما زال هنالك الكثير لنحققه معاً، والأمر الأهم هو أن إنجازاتنا تؤكد استقرار ووحدة الأساسات القوية التي قمنا ببنائها معاً على امتداد العقد الأخير».

وأوضح: «الآن ونحن نتطلع للأمام، فإنني أؤكد لكم بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يواصل التركيز على تطوير اتحاداتنا الوطنية والإقليمية الأعضاء، حيث سيكون هذا الأمر على رأس أولوياتنا».

