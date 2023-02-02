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تعادل السالمية مع الساحل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد علي صباح السالم في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز. سجل للسالمية عذبي شهاب (52)، وسجل للساحل العماني حمد الحبسي (65). ورفع السماوي رصيده إلى 15 نقطة، والساحل إلى 9 نقاط وظل في المركز الأخير.

وسيطر السالمية على الشوط الأول وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة بفضل تحركات عبدالهادي خميس ومبارك الفنيني وعذبي شهاب والكولومبي كارلوس ريفاس. لكن مهاجمي السماوي لم ينجحوا في تحويل السيطرة إلى أهداف رغم الفرص الكثيرة التي سنحت لهم خصوصاً ريفاس وخميس اللذين تفننا بإهدار الفرصة تلو الأخرى. وبدأ السالمية الشوط الثاني بقوة بعد ان افتتح عذبي شهاب التسجيل اثر هجمة منظمة أنهاها بتسديدة جميلة في الزاوية العليا لمرمى عبدالرحمن المجدلي (52). لكن الساحل تمكن من العودة عن طريق حمد الحبسي الذي استقبل عرضية نواف ثامر وحولها برأسه في الشباك مسجلاً هدف التعادل (65). وكاد السالمية أن يأخذ الأسبقية مجدداً لكن تسديدة البرازيلي اليكس ليما اصطدمت بالقائم (81) لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

