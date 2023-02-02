الكويت وكاظمة في «الطائرة»

محلية

يلتقي اليوم الكويت مع كاظمة في 07:00 مساء ضمن منافسات الدور التمهيدي في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما يلعب أيضا في 05:00 برقان مع الساحل، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويدخل الفريقان اللقاء وهما يقدمان مستويات متذبذبة هذا الموسم على العكس من المواسم السابقة التي تنافسا بها على معظم البطولات المحلية إذ يحتل كاظمة المركز الثاني خلف القادسية المتصدر برصيد 20 نقطة لكن من 11 مباراة، فيما يأتي الكويت في المركز الرابع بـ 17 نقطة من 8 مباريات.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ونظرياً تأهلت أندية القادسية والعربي والكويت وكاظمة إلى الدور النهائي.

ويريد الأبيض أن يؤكد قدرته على المنافسة من خلال كسب نقاط المباراة اليوم والاقتراب من القادسية المتصدر إذ يسعى الكويت إلى احتلال احد المركزين الأولين في الدور التمهيدي للاستفادة من ميزة النقاط. بدوره تكبد كاظمة الذي لعب أكثر من جميع الفرق الأخرى 5 هزائم في هذا الدور على غير عادته مقابل 6 انتصارات. ويحتاج البرتقالي إلى استعادة شخصيته من أجل المنافسة على لقب البطولة. وفي المباراة الثانية يبدو برقان أقرب إلى الفوز أمام الساحل المتواضع الذي يتذيل الترتيب.

