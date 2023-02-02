«الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي» تنطلق 12 الحالي

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أعلنت اللجنة العليا لدورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن انطلاق المنافسات خلال الفترة من 12 فبراير الحالي حتى 6 ابريل المقبل بمشاركة 15 جهة تعليمية خاصة وحكومية متضمنة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجامعة الكويت وتضم ما يقارب 850 طالبا وطالبة جامعية بالإضافة الى الاجهزة الفنية والادارية والطبية للفرق المشاركة. واستقرت اللجنة العليا على 7 ألعاب للنسخة الثانية اربع منها للرجال وثلاث للسيدات وهي كرة القدم العشبي رجال وكرة قدم صالات رجال وكرة الطائرة رجال والبادل رجال، اما الالعاب النسائية فهي كرة القدم داخل الصالات، وكرة الطائرة وكرة السلة وستقام المنافسات على ملاعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات المشاركة وسيستضيف مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله منافسات كرة القدم للصالات والحفل الختامي.

من جانبه اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي ورئيس اللجنة العليا للدورة ان النسخة الثانية لدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي تأتي طبقا لرؤية الاتحاد المدرسي حول الدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في بناء الطالب الجامعي والمساهمة في تأهيله بوصفها القاعدة الصحيحة التي تنطلق منها مواهب الطلبة الواعدة والقادرة على رفع راية الجامعات في المحافل الرياضية. وقال المقصيد: «نجاح النسخة الاولى للدورة وضعت على عاتق اللجان الفنية واللجنة العليا ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل من اجل تطوير الدورة لتحقيق اهدافها».

