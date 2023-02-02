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الغانم كرّم العلوي


كرّم رئيس نادي الكويت خالد الغانم ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم المحترف العماني أرشد العلوي وقدموا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد إنهاء تعاقده مع الأبيض. وتحدث الغانم إلى اللاعب قبل انطلاق تدريبات الفريق أول من أمس وتوجه له بالشكر على الفترة التي مثل فيها الأبيض، قائلا: «نعلم جميعاً أن هذه ليست إمكاناتك وربما لم تساعدك الظروف أو نحن لم نساعدك لإبراز كل ما لديك، وربما تعرضت لضغوط لم تستطع أن تتحملها، لذلك وبصفتي رئيس النادي أقدم لك الاعتذار إن كنا قد قصرنا في حقك، وستظل ابن النادي». وأضاف الغانم: «أنا متأكد أنك ستصبح يوماً أفضل لاعب وسط في الخليج»، مشيراً إلى حصول اللاعب على كامل حقوقه المادية البالغة 90 ألف دولار، بالإضافة إلى 30 ألف دينار مكافأة من اللاعبين له. ووعد الغانم اللاعب العلوي بالحصول على مكافأة الدوري ومكافأة كأس الأمير في حال توج الكويت بأي من اللقبين.


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