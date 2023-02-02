الجهراء يخاطب «فيفا» للحصول على بطاقة حسن

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خاطب نادي الجهراء الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على بطاقة مؤقتة للاعبه عبدالكريم حسن بعد رفض الاتحاد القطري ارسال بطاقة اللاعب السابق لنادي السد القطري. ويحاول الجهراء إنهاء الأمر قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام التضامن الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن يحصل اللاعب خلال اليومين المقبلين على البطاقة المؤقتة على أن تتحول القضية إلى محكمة كاس. وتعاقد الجهراء مع لاعب المنتخب القطري الفائز بجائزة أحسن لاعب في آسيا 2018، في حين أعلن السد في بيان أن اللاعب أنهى تعاقده مع النادي من طرف واحد مؤكداً اتخاذ النادي الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه ضد اللاعب أو أي ناد آخر. في المقابل، أكد المممثل القانوني للاعب «أن موقف عبدالكريم قانوني وثابت، فالسد قام بإنهاء تعاقد اللاعب عبر بيان واضح قام بنشره على منصاته الرسمية، أكد فيه أنه استبعد اللاعب استبعاداً نهائياً، وهو يعتبر إنهاء عقد من جانب واحد، والكلام واضح للجميع ولا يحتاج إلى تفسير».

