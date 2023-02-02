التضامن و«الفتاة» جاهزان لنهائي «كرة الصالات»

محلية

أكد مدربا ناديي التضامن والفتاة جاهزية فريقيهما للمباراة النهائية لدوري كرة الصالات للسيدات، والتي تجمع بينهما مساء السبت المقبل، على صالة نادي الكويت.

وقال مدرب نادي الفتاة محمد الكندري خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء النهائي والذي عقد مساء أول من أمس أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مضيفا: «فريقنا جاهز فنيا وبدنيا، وعملنا جيدا على رفع الجاهزية الذهنية والبدنية للاعبات خلال الأسبوع الحالي، والتضامن لديه العديد من العناصر المتميزة، مما يعد معه بمواجهة متكافئة فنيا، خاصة وأن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا بعد المواجهات التي شهدتها الأقسام الثلاثة للدوري، ونأمل الفوز بالمحافظة على اللقب للموسم الثاني تواليا».

بدوره، أبدى مدرب التضامن رولفر فوليدو اعتزازه بوصول فريقه إلى المباراة النهائية في أول موسم يشارك فيه في دوري السيدات، وقال: «عملنا بجد للظهور بأفضل صورة ممكنة في المباراة النهائية، وبما يمكننا من انهاء الموسم بافضل صورة ممكنة». من ناحيتها، أبدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات اعتزازها باستمرار واستدامة مسابقة دوري كرة قدم الصالات للسيدات في موسمه الخامس تواليا. من جانبه، ذكر مدير الإعلام في شركة العقارات المتحدة (URC) سالم الخلاقي، أنه «من ضمن استراتيجية شركة URC دعم الرياضة الكويتية بشكل عام، كما نحرص على دعم ورعاية الرياضات النسائية، ومن بينها كرة القدم النسائية، وقد شهدنا تطورا ملموسا لدوري كرة الصالات النسائية موسما بعد آخر.

