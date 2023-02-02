العربي وكاظمة في «اليد»

محلية

يخوض العربي في 05:00 مساء اليوم مواجهة قوية أمام كاظمة في انطلاق منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، كما يلعب اليوم أيضا برقان مع القرين في 07:00، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. في المباراة الأولى يسعى العربي الرابع بـ 9 نقاط إلى تحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة أكثر. وحقق العربي في القسم الأول أربعة انتصارات ومثلهم هزائم وتعادل في واحدة وهو يطمح إلى تحسين أدائه في القسم الثاني.في المقابل قدم كاظمة أداء مخيبا جداً في القسم الأول من خلال تحقيق انتصارين فقط وتعادلا، فيما سقط البرتقالي 6 مرات وهي نتائج لا تعكس طموح وأداء الفريق في الموسم الماضي.وفي المباراة الثانية يبدو برقان السادس بـ 7 نقاط أقرب إلى الفوز على حساب خصمه القرين متذيل الترتيب بنقطيتن فقط من انتصار وحيد مقابل 8 هزائم.