«العربية للكراتيه» تبدأ اليوم

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تنطلق في 03:00 عصر اليوم منافسات بطولة الأندية العربية الخامسة للكراتيه، التي يستضيفها نادي اليرموك حتى السبت المقبل، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة، من 17 ناديا، يمثلون 8 دول عربية. وأجريت قرعة البطولة في نسختها الخامسة التي تقام منافساتها على صالة نادي اليرموك، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة مساء أمس، لمسابقات «الكاتا» فردي، و«الكاتا» جماعي، ولمسابقة «القتال» جماعي. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للكراتيه محمد الجاسم ان بطولة الأندية العربية هي الأولى التي تستضيفها الكويت في رياضة الكراتيه بعد جائحة كورونا، وقال: «تابعنا بتقدير عال التحضيرات الكبيرة التي انجزها مجلس إدارة نادي اليرموك مشكورا خلال الأيام الماضية، لأفضل استضافة ممكنة للأشقاء العرب الذين يحلون بين أهلهم واخوانهم في بلد الصداقة والسلام، متمنين لهم طيب الإقامة، ومشاركة إيجابية فاعلة».