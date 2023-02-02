الفلبين علقت طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت

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في خطوة جديدة وعلى إثر جريمة مقتل العاملة الفلبينية جوليبي رانارا، علقت الحكومة الفلبينية طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت حتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث باسم إدارة العمال المهاجرين (DMW) توبي نيبريدا أن هذا التعليق مستمر لحين وضع لوائح جديدة لإرسال العمالة.

وذكر المسؤول الفلبيني وفق ما نقلت صحيفة «فيل ستار» الفلبينية، أن القرار جاء تنفيذا للوائح الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي للعمال المهاجرين.

وقالت الصحيفة، إن المسؤولة عن مكتب العمال الوافدين في الكويت كاثرين دولادول، أعلنت عن السعي الى وضع لوائح جديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية، اعتبارًا من 29 يناير 2023.

وأضافت أنه «يُسمح فقط لوكالات التوظيف الأجنبية التي لديها سجل نظيف أو أولئك الذين ليس لديهم مقيم في دار الرعاية، وأولئك الذين ليس لديهم طلب للمساعدة، بتقديم طلبات للمعالجة».

وقالت: «تم تعليق طلب الاعتماد الجديد والمزدوج والاستبدال لحين مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية».

