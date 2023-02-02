زوجوها بسن السادسة.. «طفلة» تحاكم زوجها ووالديها!

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مثل والدا وزوج امرأة أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة من عمرها امام محكمة في تركيا بتهمة انتهاك الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، في قضية سلطت الضوء على معتقدات الطوائف في البلاد. وتقدمت المرأة - التي تبلغ من العمر حاليا 24 عاما وتم الكشف عن اسمها فقط بالأحرف الأولى - بشكوى عام 2020 ضد والديها والرجل الذي أجبرت على الزواج منه عندما كانت طفلة. وأثارت الواقعة، التي أوردتها صحيفة «بيرغون» التركية العام الماضي، غضبا واسعا ودعوات لمزيد من التدقيق في الطوائف الدينية في البلاد. وأورد موقع «تي 24» الإخباري أن المحكمة قضت يوم الاثنين الماضي بعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، وفرضت حظرا على البث المتعلق بالمحاكمة. الزوج، واسمه قادر، يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عاما على الأقل في حال أدين بارتكاب اعتداء جنسي على طفلة.

بينما يواجه والد المرأة، يوسف ضياء جوموسيل، ووالدتها فاطمة غوموسيل، عقوبة السجن 18 عاما على الأقل بتهمة إساءة معاملة الطفلة.

