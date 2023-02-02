محافظات الكويت توشحت وتزينت بالأعلام

وطن النهار

احتفت محافظات الكويت أمس الاربعاء بمراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالاتها بالذكرى الـ62 للعيد الوطني والـ 32 ليوم التحرير التي تقام هذا العام تحت شعار (عز وفخر).

وقال محافظ (الفروانية) الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح لـ (كونا) إن رفع علم دولة الكويت في ذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير لحظة تاريخية غالية لتجديد العهد على المضي قدما لحفظ الامانة التي تركها الاباء والاجداد والدفاع عنها.

وأضاف أن إبقاء هذه الذكرى حاضرة في عقول الكويتيين وقلوبهم يحثهم على المزيد من العمل والجهد والاخلاص من أجل الوطن. وهنأ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما الشعب الكويتي بذكرى الأعياد الوطنية والتحرير، داعيين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يديم عليهم نعمة الأمن والامان.

بناء شامخ

من جانبه قال محافظ (الجهراء) ناصر الحجرف في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذه المناسبة الوطنية مدعاة فخر واعتزاز بما سطره أبناء الكويت الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخ البناء.

وأضاف «نستحضر بهذه المناسبة الوطنية الإنجازات التي حققتها الكويت في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد محليا ودوليا بقيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».

ورفع أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي.

من جهته قال محافظ (مبارك الكبير) اللواء متقاعد محمود بوشهري لـ(كونا) إن مراسم رفع العلم تعزز روح الولاء وتجدد قيم الانتماء والإخلاص للوطن لا سيما انها ترفع بسواعد ابنائها ما يمثل مصدر فخر واعتزاز.

وأكد بوشهري أن فترة التوقف عن الاحتفاء بهذه المناسبة لم تثن جميع العاملين بالقطاعات المختلفة عن خدمة الوطن بهدف رد جزء من جميل الأرض الغالية، معربا عن أمله بمواصلة العطاء والعمل بجدية لحمايته وتطويره في مختلف المجالات.

راية خفاقة

من ناحيته قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح في كلمة بهذه المناسبة «نستذكر التاريخ المشرف للآباء والأجداد ومسيرة عملهم المخلص والشهداء الأبرار وتضحياتهم الكبيرة للمحافظة على راية الكويت عالية خفاقة على مر السنين». وأضاف الشيخ فواز الصباح أن «هذه التضحيات جعلت الكويت وطنا نفخر بالانتماء إليه ونعتز بمكانته المرموقة في مختلف الميادين» سائلا المولى تعالى أن يبقي الكويت الغالية مبعث عز وفخر ويبقيها واحة أمن وأمان ورخاء واستقرار في ظل قيادتها الرشيدة. بدوره قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في كلمة مماثلة بهذه المناسبة «بالنيابة عن إخواني وأهالي وقاطني محافظة العاصمة الكرام ونحن نحتفل برفع علم كويتنا الحبيبة إيذانا ببدء فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية للعام 2023». ورفع الاصفر أصدق آيات التهنئة وأجمل التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الكريمة إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وأضاف «ما أسعدنا جميعا ونحن نطالع بكل فخر واعتزاز علم الكويت يرفرف عاليا خفاقا ولا يسعنا في هذا المقام إلا أننا نجدد العهد لك يا وطن العزة والاباء ولكم يا حضرة صاحب السمو عهد الولاء والانتماء جنودا أوفياء لخدمة الكويت الغالية وأهلها المخلصين سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق المزيد من تقدمها ورفعتها».

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية الوطنية الكريمة بما لها من معان عظيمة وعزيزة على القلوب تشكل محطة مهمة في تاريخ الكويت بعد نيلها استقلالها وتحريرها والتي تمثل بداية نهضتها وبناء الدولة الحديثة.

وذكر أن أهمية هذه المناسبة تتجلى في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي ونستلهم منها العبر والمعاني السامية من سيرة الآباء والأجداد الذين تعاونوا على البر والتقوى والوفاء للوطن.

وحضر الاحتفال حشد من مختاري مناطق المحافظات ووجهائها وقيادات القطاعات الأمنية والحكومية الادارية والخدمية وقيادات الشركات النفطية وعدد من الأهالي.

وقام محافظ حولي والعاصمة بالوكالة برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية لعام 2023 والتي ستتضمن هذا العام الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يستذكر من خلالها اهل الكويت تاريخهم وبطولاتهم التي كرست ارتباطهم الوثيق بأرضهم وبناء مستقبل مشرق.

