منح جواد بوخمسين «وسام العطاء الدولي»

وطن النهار

تسلم طلال أسامة بوخمسين، وسام العطاء الدولي ، من الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية ، وذلك نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين، لدوره البارز والكبير في مجال العمل التطوعي والخدمي على مستوى العالم العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الرابع لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم، الذي عقد أمس الأربعاء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مصر، والذي شهد إطلاق وسام العطاء الدولي للمرة الأولى.

وأكد الاتحاد العربي للتطوع أن الوسام يأتي كتكريم وتقدير دولي لأصحاب الأيادي البيضاء في الوطن العربي والمساهمين في العمل التطوعي والخيري، والذي فاز به السيد جواد بوخمسين، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد القومي للتخطيط في الكويت.

وشهد الحفل الختامي عرض فيديو عن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، ونشأتها ودور الاتحاد العربي للتطوع في القلادة واختيار المكرمين والفائزين، وتحت عنوان «خلقنا لنعطي» تحدث فيه رجل الأعمال أمين عام الاتحاد العربي للتطوع أنور بوخمسين، عن دور مجموعة بو خمسين القابضة في العمل التطوعي والخدمي على مستوى العالم أجمع وليس الكويت أو الدول العربية فقط.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بو هزاع، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين، في مجال العمل التطوعي والخيري على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع، موضحًا أن جواد بوخمسين إسهاماته واضحة للجميع في مجال القضاء على الفقر والجهل وفي مجال التمكين الاقتصادي بالدول العربية. وقال في تصريحات لـ «النهار» إن مجموعة بوخمسين القابضة نفذت العديد من المشروعات الإنمائية والخيرية على مستوى العالم أجمع وان كان النصيب الأكبر في الدول العربية، موضحا أن جواد بوخمسين يعد أحد رواد المنطقة العربية في العمل التطوعي والخيري، والاتحاد العربي للتطوع يدرك الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها دائما جواد بوخمسين من خلال دعم شركاته لمشروعات خيرية كبيرة في الوطن العربي. ووصف رئيس الاتحاد العربي للتطوع، جواد بوخمسين بأنه قدوة للشباب العربي في مسألة العمل التطوعي والخيري خاصة أن مشروعاته الإنمائية تخطت حدود الدول العربية والأفريقية.

