طلال أسامة بوخمسين: «حب الناس أهم شيء» نصيحة خالدة من جدي تحولت لـ«أسلوب حياة»

وطن النهار

«قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم»، تكريم جديد يضاف إلى مسيرة العطاء التي بدأها، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين، قدمه الاتحاد العربي للتطوع، برئاسة حسن محمد بو هزاع، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة في العمل التطوعي والخيري.

وحضر طلال أسامة بوخمسين، حفيد السيد جواد بوخمسين، حفل التكريم الذي أقيم- أمس، في مقر جامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية (القاهرة) ليتسلم الجائزة نيابة عنه.

«النهار»، التقت طلال أسامة بوخمسين، الذي تحدث عن تفاصيل زيارته الأولى لمصر، وانطباعه عن هذه الزيارة.

نصائح «الجد جواد»، كان لها مكان في حديث «الحفيد طلال»، الذي كشف الدور الكبير الذي لعبه «بوخمسين» في حياته، لا سيما فيما يتعلق بحثه على العمل التطوعي، مؤكدًا أنه لا يزال يذكر النصيحة التي تحولت بمرور الأيام لـ«أسلوب حياة»، عندما قال له: «حب الناس أهم شيء»، فإلى نص الحوار:

? إلى جانب الدراسة، ماذا عن انطباعك فيما يتعلق بـ«العمل التطوعي» بشكل عام؟

? أدرك جيدًا أن «الإنسان مثلما يأخذ، لا بد أن يعطي»، وبهذه المناسبة أريد شكر الاتحاد العربي للتطوع برئاسة حسن محمد بو هزاع على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والتكريم كان أكثر من رائع.

? إلى أي مدى يمثل «العمل التطوعي» أهمية للعالم العربي؟

? المجتمع المدني يكون له دور كبير جدا فى مساندة الحكومات، وكما سبق وقلت «الإنسان لا بد أن يعطي، بقدر ما يأخذ»، وذلك لكي يشعر بالانتماء والسعادة والثقة بالنفس، فخدمة الآخرين عمل نبيل، والعمل التطوعي يساعد الفرد على تحقيق أهدافه ويثري تجاربه وخبراته، وبالنسبة لرجال الأعمال فهم من يمتلكون القدرة على التأثير والامكانات للمشاركة والمساهمة في الأعمال التطوعية والكثير يقتدون بهم وبسيرتهم الحسنة، سواء من خلال مبادرتهم الشخصية أو مؤسساتهم.

? في أول زيارة لك.. ما الانطباع الذي خرجت به عن مصر؟

? بالفعل.. هذه المرة الأولى لي في مصر، وللأسف الزيارة لم تستغرق سوى يوم واحد، لذلك كل ما رأيته هو نهر النيل، وهو نهر عظيم ساحر، وأتمنى أن تكون الزيارة القادمة مدتها أكبر، لأن هناك أماكن عدة في مصر أريد زيارتها بناء على نصيحة من مقربين، مثل «الساحل الشمالي» و«شرم الشيخ»، وأخطط أن تمتد زيارتي المقبلة لمصر لـ10 أيام، حتى أستطيع زيارة جميع الأماكن السياحية والثقافية والأثرية، سواء في القاهرة، أو المدن الأخرى.

? حدثنا عن زياراتك السياحية حول العالم، وأي بلد يمكن أن تصفه بـ«الأقرب لقلبك»؟

? زرت أميركا وأوروبا (فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا)، وأميركا أعجبتني جدًا سياحيا وفي المعيشة ولها مكانة خاصة في قلبي، فقد أحببت «أورلاندو» و«كاليفورنيا» على وجه التحديد، ويمكنني القول إني عاشق لـ«نيس» الفرنسية، كما أحببت شوارع إيطاليا والأسواق والمأكولات الإيطالية.

? بعد تكريمك.. هل هناك شخص تريد توجيه رسالة إليه؟

? أتوجه بالشكر والعرفان إلى جدي جواد بوخمسين، فهو من علمني العطاء مع الناس ودائما يقول لي «حب الناس أهم شيء»، وهذه النصيحة اعتمدتها في حياتي كلها.

